Jeudi transpi : Tous à la baille !  

Vous allez tous vous sentir très vieux à la fin de cette chronique. Ce week-end avait lieu un championnat de France de natation un peu particulier, le principe toutes les générations de nageurs s’affrontent. Ça se passait à Cholet dans le Maine et Loire, plus de 70 clubs de toute la France était représentés. On reconnait les pros de la piscine à leur tatoos aquatiques... On a vu des requins, des raies, des espadons, même des grenouilles. La compétition est un peu particulière puisque tous les nageurs s’affrontent peu importe les différences d’âges et les temps sont ensuite rééquilibrés avec un coefficient de rajeunissement.