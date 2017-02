Jeudi transpi : On a trouvé le Usain Bolt du tricot  

Aujourd'hui on débriefe le championnat de France de vitesse de tricot qui a eu lieu ce week-end, ça sent pas le rock’n roll ça? Ça se déroulait donc pendant le salon l’aiguille en fête, et comme on s’y attendait on a croisé plein de jeunes. En revanche on a pas croisé beaucoup d’hommes. Du moins pas beaucoup d'homme réveillés. On en a trouvé un mais on pense qu’il s’était planté de salon. Mais la Star du Salon, c'est elle : le Usain Blot du tricot. Tous les ans, les JT se l’arrachent. Et cette année encore elle n’était pas venue pour déconner.