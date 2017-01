On continue de parler du record du centenaire Robert Marchand dans Jeudi Transpi. Direction le Vélodrome de St Quentin-en-Yvelines, parmi les spectateurs on a trouvé le crew de Robert et notamment "Jean" son Gars très très sûr. Apparemment Jean, c’est un peu le rigolo de la bande. Avant même que Robert arrive le vélodrome est bouillant, on se serait cru à un concert de Justin Bieber.