Des jeunes abandonnés prêts à voter FN  

Pour comprendre pourquoi les idées du FN progressent, Quotidien donne la parole à des français qui se disent prêt à voter Marine Le Pen. Valentine Oberti est partie, elle, du coté de l'Oise et de l'Aisne. Une région que le FN appelle "la France périphérique" c’est là que le FN fait ses meilleurs scores. Comme à Soissons. 28 0000 habitants. 1 actif sur 4 est au chômage. Et aux dernières régionales, la liste de Marine Le Pen a fait 38% des voix. des jeunes qui s’apprêtent à voter pour le FN. Ce qui domine, chez les jeunes c’est une sensation de déclassement et d’abandon.