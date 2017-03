Ils ont entre 20 et 35 ans, ce sont de jeunes agriculteurs français, Quotidien profite du Salon de l'Agriculteur pour donner la parole à Amandine, Vincent, Mathias, Luc, Cédric et Thierry. Yann Barthès revient avec eux sur ce choix de vie, les sacrifices, la crise de vocation, l'Europe et évidemment les Présidentielles.