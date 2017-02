Ces jeunes qui votent Marine Le Pen  

A 60 jours de la Présidentielle, on a eu envie de comprendre le vote pour Marine Le Pen, et sa première place dans les sondages. On a donc décidé d’aller sur le terrain. On s'est intéressé principalement aux jeunes, car c'est simple lors des dernières élections, les régionales: le premier vote chez les jeunes c'est celui du Front national. On a choisi un département, où ce vote est bien installé: le Var.