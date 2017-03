La Journée de la Femme en Arabie Saoudite ca ressemble à quoi ?  

Hier c’était donc la journée des droits des femmes, et c'est en cherchant un angle pour en parler qu'ils ont reçu une drôle d'invitation : une réception organisée par l’Ambassade d’Arabie Saoudite "à l’occasion de la journée internationale des femmes". Un drôle de mélange quand ont sait qu'en Arabie Saoudite les femmes sont considérées comme des mineurs, à vie, elles sont soumises à leur tuteur : mari, père, frère, fils parfois. Elles ont besoin de leur autorisation pour être soignées, ouvrir un compte en banque, se marier, ou même être libérées de prison. Elles ne peuvent pas travailler dans tous les secteurs, et ont interdiction de conduire. Elles doivent porter une abaya et un voile, et ne peuvent apparaître en public avec un homme que s’il est de leur famille. Camille Crosnier a donc répondu à l’invitation pour poser la question de l'hypocrisie autour de cet événement.