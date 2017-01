Juveniles - "Someone Better" en live sur Quotidien  

On recevait Yelle mardi, ce soir on accueille d'autres bretons : le duo electro pop Juveniles ! 3 ans après leur premier album, les petits protégés des Inrocks sont de retour. Et ce soir, en exclu, voici leur nouveau single. C’est sorti aujourd’hui et ça s’appelle « Someone Better ». Leur nouvel album « Without Warning » est disponible le 23 mars. Ils seront en concert à la Maroquinerie le 07 avril prochain.