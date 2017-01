Il n’y a pas que Bjork en Islande, il y a aussi Kaleo. Ils sont 4 et sont de véritables stars, leur musique est un mélange de rock, de blues et de folk inspirée à la fois des paysages glacés et volcaniques islandais et de la musique du Sud des Etats-Unis. Sur le plateau de Quotidien et en exclusivité pour MYTF1, ils interprètent "Way down we go".