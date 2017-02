Kamel Daoud, un esprit libre  

C'est l'une des plumes les plus lues et les plus respectés d'Algérie, Kamel Daoud publie "Mes Indépendances, Chroniques 2010-2016", un recueil de textes écrits entre 2010 et 2016. On y retrouve les obsessions de ce libre penseur : l’islamisme, la politique Algérienne, mais aussi l’identité, la langue et évidemment les relations complexes de son pays avec la France. Observateur privilégié de l'Algérie et du Maghreb, Kamel Daoud est l'invité de Quotidien.