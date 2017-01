Le kiosque de Vincent Dedienne - Le difficile quotidien des gens qui n'ont pas de problème  

Vincent Dedienne lit la presse, mais pas trop comme vous : dans la revue de presse d'aujourd'hui : Rebelle santé, le magazine des malades qui ne veulent pas vraiment se soigner où alors avec des salades, Patrick Timsit sensuel en couverture de Lui, le quotidien compliqué de Roberto, l'homme au plus grand pénis du monde, Fillon et Juppé en déjeuner au réfectoire de la maison de retraite, un Finkielkraut à colorier, des tristes nouvelles d'Estelle Lefébure, le difficile quotidien de Patricia Kaas et enfin un joli défilé.