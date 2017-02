Le kiosque de Vincent Dedienne - "Retour vers le futur"  

On commence la semaine avec la revue de presse de Vincent Dedienne, au programme Saint Macron en illuminé dans le JDD, on a retrouvé le nouveau mec de la Reine Elisabeth, et on a lu des révélations sur la sexualité des politiques. Entre Elle déco et Détective le cœur de Vincent balance, mais quand on lui parle des chansons de Barbara chantées par Gérard Depardieu, Vincent Dedienne s'imagine avec quelques années de plus partageant avec émotion ce concert avec ses enfants.