L'Amérique selon Macron  

Emmanuel Macron, c'est le plus le plus américain des candidats à l’élection présidentielle. Il a rencontré John Kerry, l’ancien secrétaire d’Etat d’Obama, il a fait campagne à New York, il a multiplié les interviews avec des médias américains. Martin Weill l'a même rencontré déjà deux fois au CES de Las Vegas. L'occasion pour le journaliste de revenir avec lui sur sa vision de l'Amérique, de Donald Trump, le popuilisme et le repli sur ces frontières.