L’investiture c’est aussi une histoire de style. Le premier jour de boulot, on soigne un peu sa tenue, c’est l’idée. Enfin, c’était l’idée avant. Reagan, lors de sa seconde investiture en 1985, a cassé le Dress code. Depuis, tout le monde fait comme lui. Clairement, y a du laisser aller. Et on ne prend plus la peine d’enlever son manteau.