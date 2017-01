Inauguration Day : Trump a même poussé la chansonnette  

Hier avait lieu LE concert de Donald Trump. C’était devant le Lincoln Memorial… Et le spectacle a commencé… C’était à la fois drôle et triste. Drôle parce qu'on a cru voir Rémi Brica version Moderne. Même Trump ne comprend pas. Et puis triste, quand on s’est rappelé tout ce que la culture américaine a apporté dans l’histoire en musique, en cinéma, en littérature, en télévision. Et que ce spectacle, devait représenter les Etats-Unis de 2017…