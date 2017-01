Laurence Haim, porte parole d'Emmanuel Macron : ses premiers mots  

Paul Larrouturou a rencontré Laurence Haim, la porte parole d'Emmanuel Macron sur les questions journalistes. Cette ancienne journaliste de Canal + et d'Itélé revient sur ce très étonnant choix de carrière. Pendant que Benoit Hamon, Arnaud Montebourg et Manuel Valls commençaient leur meeting, Emmanuel Macron annonçait qu'il ouvrait son QG à la presse. l'occasion pour les journalistes en particulier et Paul Larrouturou de fait le tour du propriétaire dans le très chic 15e arrondissement de Paris. Un QG ou le candidat Macron est omniprésent mais ou il a été encore très silencieux sur son calendrier.