Laurent Ruquier : l'homme qui fait exploser les audiences de la radio  

Il ne se couche pas le samedi soir. Il n’a pas la grosse tête, pourtant on l’appelle le king des après-midis, le prince des samedis soirs, l’empereur des planches... Il fait exploser les audiences radio sur RTL avec «Les grosses têtes». Il cartonne au théâtre avec sa pièce «A droite et à gauche» au théâtre des Variétés et il se maintient très bien avec son talk show « On n’est pas couché » sur France 2…voici Laurent Ruquier.