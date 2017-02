Léonore Baulac et Germain Louvet : Etoiles parisiennes  

Ce soir, on est très heureux de recevoir les deux nouvelles étoiles du ballet de l’Opéra de Paris…Ils ont été nommés par Aurélie Dupont en décembre dernier. Voici Léonore Baulac et Germain Louvet.Le ballet de l’Opéra de Paris compte 154 danseurs, et là, tout se complique et tout est super hiérarchisé… Parmi ces 154 danseurs, il y a 19 étoiles (11 femmes et 8 hommes), 14 premiers danseurs et des sujets, des coryphées et des quadrilles…