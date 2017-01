On reçoit une jeune française avec un univers bien à elle : Lili Poe. Lili Poe c’est des rythmes pop et urbains, un look inspiré et une voix qui donne envie de se perdre dans des grands espaces. Découvrez "Aux heures blanches" en exclu sur MYTF1. elle sera en concert à la Boule Noire le 24 janvier.