Pour la pause musicale, on reçoit une jeune française avec un univers bien à elle : Lili Poe. Lili Poe c’est des rythmes pop et urbains, un look inspiré et une voix qui donne envie de se perdre dans des grands espaces. D’ailleurs, son titre s’appelle « Echo » et elle est ce soir sur la scène de Quotidien. Son EP « Echos » est disponible et elle sera en concert à la Boule Noire le 24 janvier.