Lola Dubini, Adèle Castillon et Wartek : Les Youtubeurs prennent le pouvoir  

Vous ne les connaissez peut être pas, mais vos enfants, vos ados en sont fans. Lola Dubini, Adèle Castillon et Wartek sont des Youtubeurs. Passionné de musique, pour Lola, l'humour pour Adèle, et les jeux vidéos pour Wartek ils font des millions de vidéos vues sur Youtube. Des phénomènes qui ont droit à leur salon avec "Vidéo City" le plus grand rassemblement de YouTubeurs. Ce soir ils passent du web à la télé pour une interview dans Quotidien.