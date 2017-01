Loyle Carner, de son vrai nom Benjamin Coyle Larner, est sans doute le rappeur made in Uk le plus cool et le plus talentueux du moment. Issu du sud de Londres, ce passionné de musique, de théatre, de cuisine et de football sort à 22 ans un premier album aussi intime que sincère. Sur le plateau de Quotidien il interprète "The Isle of Arran" .