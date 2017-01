Lundi transpi : Y'a de la tension érotique dans l'air  

Ce week-end pendant que tout le monde était occupé à prendre des kilos, il y a quand même quelques personnes qui ont transpiré pour perdre leur petit surpoids des fêtes. La Coupe Spengler est l’une des plus ancienne compétition de hockey, elle a lieu chaque année en Suisse pile entre Noël et le jour de l’an soit la période de l’année où on s’empiffre le plus, du coup ils font des plans vomito. 6 équipes participent au tournoi et elles sont toutes composées de joueurs qui ne savent pas boire à la bouteille. Dans le public l’ambiance est très cool, en revanche sur le terrain c’est plus ambiance pogo. On pense que le réalisateur à pour mission de faire des plans hyper sexy que si on change la musique ça marche aussi. Quand on écoute les joueurs on se rend compte qu’ils sont pas super pote. Mais quand on les écoute vraiment bien en fait c’est de la tension érotique.