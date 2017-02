Lundi transpi - le Classico c'est mieux avec Yoann Riou (L'Equipe)  

Hier soir avait lieu l’un des matchs le plus attendu de la saison, le fameux Classico entre l’OM et le PSG, Etienne Carbonnier revient sur cette affiche qui avait lieu à Marseille où les parisiens on étaient bien accueillis. Plus sexy que Canal c'est sur l'Equipe que ca se passait à base de consultant en décolleté plongeant... Mais c'est Yoann Riou le chouchou d'Etienne Carbonnier qui a fait le show et ca tombe bien Quotidien a pu le suivre.