Lundi transpi - Lady Gaga a survolé le Super Bowl  

Hier c’était THE BIG GAME, la finale du Superbowl, les cours du tacos et du guacamole ont littéralement explosé. Le match a été suivi par plus de 100 millions d’américains, dans les tribunes on a vu Mark Wahlberg, John Travolta, Elton John et le vice Président des Etats-Unis Mike Pence, c’est l’ancien président George Bush qui est venu lancer la partie. La finale opposait donc les Atlanta Falcons aux New England Patriots. Avant le match, on sentait déjà la pression. Mais Le superbowl c’est probablement le seul événement durant lequel la mi-temps est presque plus importante que le match, et cette année c’est Lady Gaga qui assurait le show, heureusement qu’on avait été prévenus