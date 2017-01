Le Championnat du Monde de Handball continue et hier la France a battu la Norvège, ça se passait à Nantes et nous aussi on y était. Apparemment tous les supporters n’étaient très sûrs de l’affiche du jour. Il y avait une super ambiance, tout le monde avait l’air tellement sympa qu’on s’est un peu amusé avec les supporters norvégiens qui parlent pas un mot de français