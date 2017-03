Le Lycée Suger : symbole d'une fracture entre les jeunes et l'Etat ?  

Après les émeutes qui a eu lieu au Lycée Suger à Saint Denis, se repose une énième fois la question de la banlieue. Ce sont des villes différentes, des quartiers différents, mais on a l’impression de revivre éternellement les mêmes scènes et de faire le même constat : une fracture qui s’aggrave entre les populations, les jeunes qui vivent en banlieue et la République. 26,7%, c’est le taux de chômage dans les quartiers en France, contre 10% environ dans le pays. Hugo Clément était l’heure devant le lycée Suger pour rencontrer des jeunes habitants de Saint-Denis.