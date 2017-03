Macron Transpi - La politique : un vrai effort physique  

Quotidien a plein d’images d’hommes ou de femmes politiques en train de faire du jogging ou du vélo mais finalement ce n’est pas forcément là où on les vois les plus transpirer. La politique c’est super physique, on l’a encore constaté ce week-end avec Benoit Hamon ou Nicolas Sarkozy. En meeting on mouille la chemise et c'est pas Manuel Valls qui vous dira le contraire. Avec Emmanuel Macron, pas de pupitre, et donc beaucoup beaucoup de marche et de kilomètre parcouru. Mais il n'a pas que le physique qu'on doit préserver il y a aussi la voix, et pour le coup, Emmanuel Macron a encore un peu de travail à faire.