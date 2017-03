Macron, un candidat "redoutable" pour Marine Le Pen ?  

C’est le duel qu’on nous annonce : Emmanuel Macron contre Marine Le Pen au second tour de la présidentielle. L'occasion pour Quotidien et Valentine Oberti de se rendre à Châteauroux pour le meeting de la patronne du FN. Marine Le Pen qui a beaucoup parlé de François Fillon mais aussi beaucoup d'Emmanuel Macron.L'occasion de demander aux militants FN leur avis sur le candidat d''En Marche !" Si certains font prevue d'ironie, d'autres de son age, c'est son ancien métier, banquier, qui est sur toutes les lèvres. Quotidien revient aussi sur les actions des militants FN sur les réseaux sociaux, où ils multiplient les hashtags et les actions numériques.