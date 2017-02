12 ans après "La marche de l’Empereur", les manchots sont de retour. Aujourd'hui sort sur les salles "L'Empereur" avec encore derrière la caméra Luc Jacquet et cette fois-ci c’est Lambert Wilson qui raconte leur histoire. Pour Quotidien, ils reviennent sur cette aventure hors du commun, comment on filme des manchots dans leur habitat naturel, mais aussi sur le message écologique et humaniste du film.