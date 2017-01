Manuel Valls boycotte Quotidien...  

On a lancé des invitations à tous les candidats de la primaire de la gauche : "la belle alliance". Vous avez donc vu sur plateau : Arnaud Montebourg, Vincent Peillon et Benoît Hamon avant le premier tour. Et là, vous vous dites : "c'est bizarre, il en manque un"... Et vous aurez raison. Manuel Valls, Les explications de Yann Barthez : "Nous avons évidemment invité Manuel Valls une trentaine de fois, il persiste à ne pas trouver une quinzaine de minutes dans son agenda pour venir répondre à nos questions, il sera donc le seul candidat à ne pas avoir participé à cette émission, c'est son droit mais c'est bizarre".