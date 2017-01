La question du jour est très sérieuse… Enfin… Et si cette homme et cette machine étaient en fait… Une seule et même personne ? Offensive médiatique de Manuel Valls cette semaine : Emission politique de France 2 hier… 20h de TF1 et matinale de RTL avant hier. Alors certes… Il est constant… Il ne va pas dire « blanc » quand il pense « noir »… Mais il y a des manières de le dire… Différentes… Moins robotiques ? Non ?