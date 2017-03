Marc Beaugé : Tout est bon dans l’œuf  

Emmanuel Macron était au Salon de l'Agriculture mercredi et tout allait bien, Selfie par ici, par là, jusqu’au moment où…Boum, dans la tronche. Un œuf. Au ralenti. PAF ! Alors, évidemment, c’est mal. On ne jette pas un œuf sur un homme politique. Mais il y a quand même une bonne nouvelle. Dans les œufs, y a pleins de bonnes choses. De vitamines, notamment. B1, B3, B12, acide folique et biotine Y a aussi du sélénium, du Zinc, du Phosphore ou du fer. Du coup, c’est excellent pour les cheveux. Alors là, faut être précis : y a deux écoles, Yann. Y a ceux qui mélangent l’œuf au shampoing, c’est leur choix - Y a l’autre école. Ceux qui utilisent directement sur les cheveux.