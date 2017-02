Marc Beaugé - L'actu décoiffante de Trump  

L'un des héros du match PSG-Barcelone, c'est l'italien Marco Verratti : peut-être parce-qu'il joue avec des chaussures un peu spéciales...? Également un classique de la campagne présidentielle : le candidat dans une usine. De Hamon à Marine Le Pen en passant par Fillon et Macron, ils y sont tous passés ! Enfin, les conséquences capillaires de la météo et de l'auto-bronzant sur Donald Trump, et les conseils avisés d'Ingrid sur le sujet. Extrait de Quotidien - Vendredi 17 février 2017