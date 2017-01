La marche pour la vie : un grand recul  

On pensait que le sujet était plié, réglé depuis 40 ans, grâce à Simone Veil, mais non le droit à l’avortement s’invite dans la présidentielle. Un sujet qui était déjà clivant lors de la primaire de Droite où François Fillon s'était montré flou sur le sujet et via cette polémique sur ces sites internet, qui sous couvert d’informer sur l’avortement, en fait incitent à ne pas avorter. Pour le gouvernement, ces sites donnent des fausses informations. Il faut donc les sanctionner. C’est ce qu’on appelle le délit d’entraves. Mais les anti-avortements estiment que c’est de la censure. La semaine dernière, ces anti-avortements menés par Jacques Bompard, Christine Boutin ou Robert Ménard, battaient le pavés pour une marche de la vie organisée par des associations catholiques. Valentine Oberti y était et revient sur leurs revendication.