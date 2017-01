Mardi transpi - Le grand Prix d'Amérique, tous fans de Bold Eagle  

Dimanche, a eu lieu l’une des courses hippiques les plus prestigieuses au monde, le grand Prix d'Amérique. Sur place, 40 000 spectateurs, des millions de téléspectateurs dans le monde, 18 concurrents au départ et on adore leur surnom. On dirait des vieux gangsters. Côté people : Antoine Griezmann. Quant aux journalistes, ils nous ont raconté des magnifiques histoires. Si on vous met de la musique dessus, vous allez pleurer.. Promis ! Le grand favori s’est imposé, il n’y avait donc pas vraiment de surprise mais on a quand même failli perdre le commentateur de LCI.