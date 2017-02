Mardi transpi - Ca sent la vieille chaussette ici !  

On va parler du seul talk chaud où sur le plateau ça doit vraiment sentir la vieille chaussette, ça s’appelle le vestiaire, c’est diffusé tous les jours sur SFR Sports. En fait c’est des anciens footballeurs qui se retrouvent mais au lieu de faire ça au resto, ils se retrouvent sur un plateau télé. Ils devraient vraiment faire ça au resto, ils seraient mieux assis. C’est probablement l’émission où ils se marrent le plus. Bon après il rigolent vraiment pour pas grand chose. Vous avez toujours voulu savoir ce qui se passait dans un vestiaire de mecs et bien voilà