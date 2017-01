Mardi Transpi - Au coeur des bleus  

La semaine dernière TMC a créé l’événement en diffusant un documentaire qui retrace le parcours de l’équipe de France de football pendant l’Euro. Une aventure de plus d’un mois remplie de check, de consoles de jeu et de beaucoup de plaisir. Toute la compétition, ils se sont bien marrés. On y voit Blaise Matuidi faire l’accent Marseillais, on dirait Patrick Bosso, Tellement proche des joueurs qu’ils font les interviews en même temps que la sieste. Même dans leur bulle ils sont toujours restés connecter à l’actualité.