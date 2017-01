Dimanche avait lieu la cérémonie Golden Globes et hier soir le monde du football remettait ses propres récompenses, les Fifa Football Awards. Bienvenue pour une soirée extraordinaire. On nous avait promis une soirée extraordinaire, on s’attendait a du gros show, du coup on a pas bien compris le début de la cérémonie. On a cru qu’on était sur ARTE et qu’il était 3h du matin...