Mardi transpi - Les handballeurs, so hot !  

Honneur au handballeurs dans Mardi transpi ! Aujourd’hui, On a voulu analyser un peu le style de l’équipe de France de Handball. Comment ils s’entraînent, comment ils communiquent, alors on est allé voir les vidéos officielles. A première vue ça ressemble beaucoup à des pubs Center Parc. Ils font de l’accrobranche. Ils font du vélo. Ils vont se détendre au spa. Ils s’entraînent quand même un petit peu. On rigole mais en regardant ces vidéos on se rend bien compte que c’est un sport très physique, déjà au niveau des câlins c’est pas trop ça. Les mecs se pètent des côtes en toute amitié. On sent que c’est une équipe très unie même avec les membres du staff. Ils ont l’air vraiment très très proches, ils sont tout le temps torse nus. D'ailleurs, qu’est ce qu’ils font quand ils ont bien transpiré ? Des câlins !