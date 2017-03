Mardi Transpi - Les rois de la boule ont pris froid  

C’est l’un des tournois les plus importants du circuit américain, il avait lieu il y a quelques jours, tous les meilleurs joueurs étaient là. La légende vivante Pete Weber était là, c’est un peu le Zlatan Ibrahimovic du Bowling. Sur la piste les joueurs étaient comme des dingues. En revanche, dans les tribunes c’était pas vraiment ça. On en a même trouvé un qui ne savait plus où il était. Du coup, nous aussi on voulait assister à un tournoi de bowling, donc on a cherché et on a trouvé. Non c’est la seule compétition qu’on est trouvé mais finalement c’est presque pareil, ça se passait à Namur en Belgique. Bon en revanche même les naturistes sont obligés de mettre des chaussures moches pour jouer.