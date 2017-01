Marine Lepen fauchée  

On a deux nouvelles. Une mauvaise et... Une mauvaise... La mauvaise nouvelle c'est Marine Lepen continuera jusqu’à la mort. L'autre mauvaise nouvelle, c’est que Marine Lepen est pauvre… Elle a besoin de vous… M’sieurs Dame. Et il manque combien à son bonheur ? 6 Millions d'Euros... Et le problème, c'est que tous les établissements bancaires français refusent de lui prêter de l'argent pour faire campagne... C'est moche ! Du coup, elle est obligée d'emprunter à l'étranger... Oui loin vers l'est... Ca sent l'emprunt russe à plein nez...