Marine Le Pen au Salon de l'Agriculture : comme à la maison  

Le salon de l’agriculture a ouvert ses portes ce weekend. Et depuis ça n’arrête pas. Les politiques défilent au milieu des stands, des vaches, des poules et des moutons. Ils serrent des mains, ils font des bises. Des dizaines de caméras. Et des vaches un peu stressées qui font leur besoin au milieu des journalistes. On se serait cru au festival de Cannes en un peu moins glamour avec des photographes survoltés. Marine Le Pen ne déroge pas à la règle. Et l'accueil a même été sympa. pas étonnant quand on regarde les études sur le vote des agriculteurs. Aujourd’hui, 35% d’entre eux comptent voter Le Pen, contre seulement 20% pour Macron et pour Fillon.