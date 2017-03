Marine Le Pen, en plein pèlerinage...  

On se demande vraiment quel message veut envoyer Marine Le Pen en ce moment ? La semaine dernière, elle arpentait les rues pavées du Mont Saint Michel… Et faisait une conférence de presse devant l’abbaye du Mont Saint Michel… Joyaux français qui date du 9ème siècle… Et après le 9ème siècle, elle s’est dit : « tiens, je vais faire quelque chose d’un peu plus moderne ». L’abbaye de Conques date du 11ème siècle ! On est quasiment sur de l’art contemporain. Ce n’est pas une campagne… C’est un véritable pèlerinage que fait Marine Le Pen.