Markus Gabriel : "les politiques nous manipulent"  

Et si on se posait… Au calme… Qu’on se concentrait… Et qu’on parlait un peu de philosophie ? Il y avait Kant, Marx, Nietzsche, Heidegger et Hegel… Et maintenant, la nouvelle star de la philosophie allemande s’appelle Markus Gabriel. Il est considéré comme l’un des plus brillants jeunes philosophes au monde et il est dans « Quotidien »…Vous êtes LE philosophe dont tout le monde parle, vous êtes allemand, vous êtes né en 1980, vous publiez des livres aux titres-chocs : « Pourquoi le monde n’existe pas » et celui-ci, le dernier, « Pourquoi je ne suis pas mon cerveau »… Des livres qui cartonnent en Allemagne, plus de 100 000 exemplaires…