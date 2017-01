Martin Weill : "c'est la pagaille à la Maison blanche"  

Ca fait PILE une semaine que Donald Trump est à la Maison Blanche et en sept jours, il s’est embrouillé avec son voisin le plus proche : le Mexique… Il s’est embrouillé avec l’Asie… Et l’Union Européenne. Avant même de construire son mur, les Etats-Unis n’ont jamais été aussi isolés… Et tout ça en moins d’une semaine. Martin Weill est aux Etats-Unis. Il revient sur le duplex qu'il a fait hier depuis l'intérieur de la Maison Blanche. Ca, c 'est la classe, Martin !