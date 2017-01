Martin Weill : Crazy Trump a encore frappé  

Depuis 10 jours, on voit des tas et des tas d’images de Donald Trump au travail. Dans le bureau ovale, au téléphone avec Angela Merkel … Ou ici avec Vladimir Poutine… Ou encore avec le roi d’Arabie Saoudite … Accompagné de son gendre, Jared Kushner, qu’on voit ici. Et puis il y a tous ces décrets qu’il a signés… 17 décrets dont certains ont créé la polémique dans le monde entier, comme ce décret anti-musulmans… signé vendredi dernier. Et c’est pas fini… C’est quoi la polémique du jour ? On retrouve Martin Weill