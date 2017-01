Fin décembre, une nouvelle résolution de l’ONU a exigé l’arrêt des colonies israéliennes. Du coup, Martin Weill a passé la semaine en Israël. Il a rencontré des colons israéliens, mais il s’est aussi rendu dans les quartiers palestiniens de Jérusalem où des familles israéliennes vivent sous haute sécurité. ce soir, Martin est en plateau pour nous parler de l'Alyah. L'Alyah, pour les juifs du monde entier, c’est le fait de retourner vivre en Israël. Si on en parle autant aujourd’hui, c’est parce depuis 2012 et l’affaire Mohammed Merah, le nombre de français qui font leur alyah a explosé. Juste sur l’année 2015, c’est 8000 juifs français qui ont décidé de quitter la France pour aller habiter en Israel.

Martin Weill à Jérusalem - "On se sent plus en sécurité en Israël qu'en France"