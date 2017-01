Martin Weill : les Israéliens attendent beaucoup de Trump  

C’est l’événement diplomatique de la fin d’année 2016. Et ça s’est passé à l’ONU juste avant Noël. Les Etats-Unis qui laissent passer une résolution défavorable à Israël, c’est une première depuis… 1979 ! Sauf que, dans un mois… C’est Trump qui sera à la Maison Blanche. Et il n’est pas trop sur la même longueur d’ondes...Martin Weill et Paul Bouffard sont cette semaine dans la région… Ils vont aller dans les territoires palestiniens et ils sont aujourd’hui à Jerusalem…