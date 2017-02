Martin Weill : USA, Miss boulettes à l’Education....  

C’est l’heure de notre petit point « United States of America. ». Depuis hier, les étudiants américains ont une nouvelle ministre : elle s’appelle Betsy Devos. Elle a prêté serment hier et pour une fois, c’est papa qui tenait la bible… Elle s’appelle Betsy DeVos… Particularité : elle est milliardaire car le porte-Bible est l’héritier d’une des plus riches familles du pays. Mais surtout, la nouvelle ministre de l’éducation s’est faite connaître pour avoir complètement, mais alors COMPLETEMENT foiré son audition au Sénat. Du coup on a voulu savoir ce que pensaient les étudiants américains de leur nouvelle ministre … Martin Weill est allé faire un tour à UCLA, l’université de Los Angeles.